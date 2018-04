Cenit steigert den Umsatz und zahlt eine unveränderte Dividende

Die Cenit AG (ISIN: DE0005407100) will für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 19,95 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 5,01 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 18. Mai 2018 statt. Im Vorjahr sowie 2016 wurde ebenfalls eine Dividende in Höhe 1 Euro ausbezahlt.

Der Umsatz des Cenit Konzerns stieg im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 22,6 Prozent auf 151,7 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 8,3 Prozent auf 12,84 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie kletterte um 11,5 Prozent auf 1,07 Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr plant der Cenit Konzern ein Umsatzwachstum von 25 Prozent bei einem unveränderten EBIT.

Die Cenit AG wurde 1988 gegründet und ist ein Beratungs- und Softwarespezialist mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigte zum Jahresende 764 Mitarbeiter weltweit. Die Erstnotierung an der Börse erfolgte am 6. Mai 1998.

