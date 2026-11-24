Cenntro hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cenntro ein Ergebnis je Aktie von -8,400 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,79 Prozent auf 2,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cenntro 4,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net