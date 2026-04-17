Cenntro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Cenntro präsentierte in der am 15.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 53,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -33,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 5,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,9 Millionen USD umgesetzt.
Cenntro vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 87,210 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -87,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Cenntro im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 42,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,08 Millionen USD im Vergleich zu 31,30 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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