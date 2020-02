CenterPoint Energy erhöht die Dividende das 15. Jahr in Folge

Das amerikanische Energieunternehmen CenterPoint Energy (ISIN: US15189T1079, NYSE: CNP) wird eine Quartalsdividende von 29 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 12. März 2020 (Record date: 20. Februar 2020). Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Anhebung um 0,25 Cents bzw. knapp 0,87 Prozent. Dies ist die 15. jährliche Dividendenanhebung in Folge.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet beträgt die Dividende 1,16 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 26,34 US-Dollar (Stand: 3. Februar 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,40 Prozent.

CenterPoint Energy ist ein amerikanischer Energiekonzern mit Firmensitz in Houston im Bundesstaat Texas. Das Unternehmen ist in der Elektrizitätsversorgung sowie der Lieferung von Erdgas in den amerikanischen Bundesstaaten Texas, Arkansas, Louisiana, Minnesota, Mississippi und Oklahoma tätig. In den ersten 9 Monaten 2019 betrug der Umsatz 9,07 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,55 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 3,41 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 13,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Februar 2020).

Redaktion MyDividends.de