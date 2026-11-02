Central Asia Lumeichun Biotechnology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

02.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 431,58 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Central Asia Lumeichun Biotechnology hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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