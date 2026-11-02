Central Asia Lumeichun Biotechnology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Central Asia Lumeichun Biotechnology hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 431,58 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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