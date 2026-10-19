Central Bank of India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Central Bank of India hat sich am 17.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,84 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 117,74 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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