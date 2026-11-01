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Central China Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Werte in diesem Artikel
Aktien
Central China Securities Co Ltd (H)
0.14 EUR 0.00 EUR -0.71 %
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Central China Securities hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,04 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Central China Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 586,5 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 723,7 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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