Central Pattana: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
18.05.26 06:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
USD 0,00 USD 0,00%
Central Pattana hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 THB, nach 0,940 THB im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,52 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Central Pattana einen Umsatz von 12,67 Milliarden THB eingefahren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Central Pattana
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Central Pattana
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Werbung
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent