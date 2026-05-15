Central Pattana: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Central Pattana hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 THB, nach 0,940 THB im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,52 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Central Pattana einen Umsatz von 12,67 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.net