Central Plains Bancshares Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Central Plains Bancshares Registered äußerte sich am 18.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Central Plains Bancshares Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 7,8 Millionen USD gegenüber 7,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Central Plains Bancshares Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,960 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Central Plains Bancshares Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,33 Millionen USD im Vergleich zu 27,31 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net