DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0900 -0,1%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.313 +0,3%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BMW 519000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Fußball-WM: Diese Länder haben die meisten Fußball-Weltmeister-Titel Fußball-WM: Diese Länder haben die meisten Fußball-Weltmeister-Titel
WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Matchday für die deutsche Nationalelf - was kommt nach dem 7:1? WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Matchday für die deutsche Nationalelf - was kommt nach dem 7:1?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Central Plains Bancshares Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

20.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Central Plains Bancshares Registered Shs
18,64 USD -0,08 USD -0,43%
Charts|News|Analysen

Central Plains Bancshares Registered äußerte sich am 18.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Central Plains Bancshares Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 7,8 Millionen USD gegenüber 7,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Central Plains Bancshares Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,960 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Central Plains Bancshares Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,33 Millionen USD im Vergleich zu 27,31 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Central Plains Bancshares Registered Shs

DatumMeistgelesen