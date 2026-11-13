Central Retail: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

13.11.26 06:35 Uhr

Central Retail hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,71 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Retail noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Central Retail hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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