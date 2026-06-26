Century Global Commodities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Century Global Commodities präsentierte am 26.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Century Global Commodities mit einem Umsatz von insgesamt 3,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,27 Prozent verringert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,68 Prozent auf 13,79 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,30 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net