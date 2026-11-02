CEO Casino Neuchâtel Pascal Passarelli tritt zurück

Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG gibt bekannt, dass Pascal Passarelli, Direktor der Tochtergesellschaft Casino Neuchâtel SA, das Casino Neuchâtel im Sommer 2027 verlassen wird. Er hat sich dazu entschieden, sich beruflich neu zu orientieren.

Pascal Passarelli hat das Casino Neuchâtel seit 2012, seit der Eröffnung, massgeblich geprägt und entwickelt. Der 59-jährige konnte dabei seine langjährige Expertise in Unternehmensführung, Strategie, Marketing und Prozessentwicklung erfolgreich in das Unternehmen einbringen. In seine Zeit fallen neben der Eröffnung und erfolgreichen Führung des Casino Neuchâtel auch die Lizenzerneuerung für eine weitere Konzession des Casino Neuchâtel bis Ende 2044.

Der Verwaltungsrat der Casino Neuchâtel SA dankt Pascal Passarelli für die sehr gute Zusammenarbeit sowie sein grosses und erfolgreiches Engagement und wünscht ihm für die Zukunft nur das Allerbeste. Der Rekrutierungsprozess wurde in die Wege geleitet, über seine Nachfolge wird der Verwaltungsrat zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

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Pascal Passarelli, Directeur Général du Casino Neuchâtel, quitte ses fonctions

Le conseil d'administration de Kursaal Bern AG annonce que Pascal Passarelli, directeur général du Casino Neuchâtel SA, quittera ses fonctions à l'été 2027. Il a décidé de se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

Pascal Passarelli a profondément marqué et développé le Casino Neuchâtel depuis son ouverture en 2012. Âgé de 59 ans, il a su mettre à profit sa longue expertise en matière de gestion d’entreprise, de stratégie, de marketing et d’optimisation de processus pour développer l’activité de l’entreprise. Outre l’ouverture et la gestion réussie du Casino Neuchâtel, son mandat a également été marqué par le renouvellement de la licence, qui prolonge la concession du Casino Neuchâtel jusqu’à la fin de l’année 2044.

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Le conseil d’administration du Casino Neuchâtel SA remercie Pascal Passarelli pour son excellente collaboration ainsi que pour son engagement sans faille et couronné de succès, et lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir. Le processus de recrutement a été lancé; le conseil d’administration communiquera ultérieurement des informations concernant sa succession.