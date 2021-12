CEO Michael Zahn verlässt Deutsche Wohnen zum Jahresende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstandschef der von Vonovia übernommenen Deutsche Wohnen verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2021. Der Aufsichtsrat des Wohnimmobilienkonzerns habe der Aufhebung seines Vertrags zum Jahresende am Montag zugestimmt, teilte die Deutsche Wohnen SE mit. Zahn hatte sich zuvor entschieden, ein Angebot des Aufsichtsrates der Vonovia SE zu seiner Bestellung in deren Vorstand abzulehnen. Dies hatte Deutsche Wohnen bereits am 13. Dezember bekanntgegeben. Zahn war 2007 in den Vorstand der Deutsche Wohnen berufen und ein Jahr später zum Vorstandsvorsitzenden ernannt worden. Nach der Übernahme durch Vonovia sollte er eigentlich als stellvertretender CEO in den Vonovia-Vorstand einziehen.

December 20, 2021 12:26 ET (17:26 GMT)