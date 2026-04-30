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Heute im Fokus

Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking. GameStop droht mit feindlicher Übernahme von eBay. Jungheinrich: Bank of America empfiehlt Kauf. SoftBank: OpenAI-Engagement belastet Stimmung und sorgt für Kursrutsch trotz starker Zahlen. Intel kehrt in die Formel 1 zurück. Xpeng: Offenbar Gespräche mit Volkswagen über mögliches Werk in Europa.