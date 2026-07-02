Cerro de Pasco Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Cerro de Pasco Resources präsentierte in der am 30.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Cerro de Pasco Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,080 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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