CETC Lantian Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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CETC Lantian Technology hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
CETC Lantian Technology hat ein EPS von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 813,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 594,8 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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