Cewe besetzt Chefposten mit Yvonne Rostock

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe (CEWE StiftungCo) hat eine neue Chefin gefunden. Spätestens zum 1. April 2023 werde Yvonne Rostock (50) die CEO-Funktion und die Gesamtverantwortung für den Vertrieb der Cewe-Gruppe übernehmen und damit die Nachfolge in diesen Funktionen von Christian Friege antreten, teilte der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mit.

Rostock ist den Angaben zufolge seit Anfang 2019 Managing Director der Coty-Gruppe und verantwortet dort in der DACH-Region die Bereiche Prestige und Consumer Beauty. Zuvor arbeitete sie fast zwei Jahrzehnte in verschiedenen Managementfunktionen im In- und Ausland für L'Oréal. Ihre Karriere habe sie 1998 bei Henkel begonnen, hieß es weiter.

Mitte März war bekannt geworden, dass das einflussreiche Stiftungskuratorium Frieges Vertrag aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Unternehmensführung nicht verlängert. Als persönlich haftende Gesellschafterin führt die Neumüller Cewe Color Stiftung die Geschäfte des börsennotierten Cewe-Unternehmens. Wenige Wochen darauf kritisierte es dann den Manager und warf ihm Versäumnisse bei der Frauenförderung vor. Trotz der "durchaus akzeptablen bis guten Arbeit Frieges" hätten sich beim Kuratorium "seit längerer Zeit Bedenken gegen Frieges Leistungen und gegen sein Verhalten herausgebildet", hieß es damals. Der Aufsichtsrat des Cewe-Unternehmens und die Gründerfamilie als größter Aktionär hatten sich damals für eine Vertragsverlängerung ausgesprochen./jha/tih