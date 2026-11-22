CFN Enterprises: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CFN Enterprises präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CFN Enterprises in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 99,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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