Julius Bär-Aktie: Peter Burrill per Mitte August zum Finanzchef ernannt

CFO gefunden

08:15

Julius Bär hat die Nachfolge der scheidenden Finanzchefin Evie Kostakis geregelt. Peter Burrill wechselt von Standard Chartered zur Schweizer Privatbank und übernimmt den CFO-Posten Mitte August.

Die Privatbank Julius Bär hat einen neuen Finanzchef gefunden. Peter Burrill wird per 17. August das Amt übernehmen und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Er löst in dem Amt Evie Kostakis ab, die ihren Rücktritt im April mitgeteilt hatte. Burrill wechselt von Standard Chartered zu Julius Bär, wo er zuletzt als Interim-Finanzchef tätig war, wie die Zürcher Bank am Freitag mitteilte. In seinen Funktionen bei der britischen Großbank habe er den Finanzbereich umfassend transformiert. Vor seiner Tätigkeit bei Standard Chartered war er bei der Deutschen Bank sowie bei KPMG tätig gewesen.

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Die langjährige Finanzchefin Evie Kostakis wird die Gruppe nun "nach einer geordneten Übergabe" verlassen, heißt es weiter. Kostakis hatte ihren Rücktritt im Frühling damit begründet, dass sie eine internationale Führungsposition übernehmen werde. Julius Bär-Chef Bollinger dankt Kostakis in der Mitteilung vom Freitag noch einmal für ihr "langjähriges Engagement" bei Julius Bär und ihre "wertvollen Beiträge".

ZÜRICH (dpa-AFX)