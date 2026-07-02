DAX25.690 +0,4%Est506.377 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0600 +2,2%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.868 ±0,0%Euro1,1453 +0,2%Öl71,86 +0,4%Gold4.185 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Palantir, Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa im Fokus
Top News
Tesla-Aktie unter Druck: Blockiert Schweden die EU-FSD-Zulassung? Tesla-Aktie unter Druck: Blockiert Schweden die EU-FSD-Zulassung?
JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Rheinmetall-Aktie JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Rheinmetall-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
CFO gefunden

Julius Bär-Aktie stabil: Peter Burrill per Mitte August zum Finanzchef ernannt

03.07.26 09:29 Uhr
Julius Bär setzt auf erfahrenen Bankmanager als CFO - Aktie reagiert unaufgeregt | finanzen.net

Julius Bär hat die Nachfolge der scheidenden Finanzchefin Evie Kostakis geregelt. Peter Burrill wechselt von Standard Chartered zur Schweizer Privatbank und übernimmt den CFO-Posten Mitte August.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Julius Bär
72,58 CHF 0,74 CHF 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Standard Chartered plc
24,42 EUR 0,31 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Julius Bär hat einen neuen Finanzchef gefunden. Peter Burrill wird per 17. August das Amt übernehmen und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Er löst in dem Amt Evie Kostakis ab, die ihren Rücktritt im April mitgeteilt hatte. Burrill wechselt von Standard Chartered zu Julius Bär, wo er zuletzt als Interim-Finanzchef tätig war, wie die Zürcher Bank am Freitag mitteilte. In seinen Funktionen bei der britischen Großbank habe er den Finanzbereich umfassend transformiert. Vor seiner Tätigkeit bei Standard Chartered war er bei der Deutschen Bank sowie bei KPMG tätig gewesen.

Die langjährige Finanzchefin Evie Kostakis wird die Gruppe nun "nach einer geordneten Übergabe" verlassen, heißt es weiter. Kostakis hatte ihren Rücktritt im Frühling damit begründet, dass sie eine internationale Führungsposition übernehmen werde. Julius Bär-Chef Bollinger dankt Kostakis in der Mitteilung vom Freitag noch einmal für ihr "langjähriges Engagement" bei Julius Bär und ihre "wertvollen Beiträge".

Julius Bär-Titel zeigen sich im Schweizer Handel bei 71,84 CHF unverändert.

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages, l i g h t p o e t / Shutterstock.com

Nachrichten zu Julius Bär

DatumMeistgelesen

Analysen zu Julius Bär

DatumRatingAnalyst
01.07.2013Julius Bär kaufenUBS AG
13.06.2013Julius Bär haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.05.2013Julius Bär kaufenUBS AG
30.05.2013Julius Bär kaufenCredit Suisse Group
28.05.2013Julius Bär haltenMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
01.07.2013Julius Bär kaufenUBS AG
31.05.2013Julius Bär kaufenUBS AG
30.05.2013Julius Bär kaufenCredit Suisse Group
04.02.2013Julius Bär kaufenS&P Equity Research
14.11.2012Julius Bär buySarasin Research
DatumRatingAnalyst
13.06.2013Julius Bär haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.2013Julius Bär haltenMorgan Stanley
20.03.2013Julius Bär haltenHSBC
18.10.2012Julius Bär equal-weightMorgan Stanley
17.08.2012Julius Bär neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
05.02.2013Julius Bär verkaufenKepler Equities, Inc.
04.02.2013Julius Bär verkaufenVontobel Research
04.12.2012Julius Bär reduceVontobel Research
14.11.2012Julius Bär reduceVontobel Research
12.11.2012Julius Bär reduceVontobel Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Julius Bär nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen