Chailease stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Chailease veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,77 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,60 TWD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Chailease 24,82 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,89 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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