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Chailease: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

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Aktien
Chailease Holding Company Limited Registered Shs
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Chailease hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,65 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chailease noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 TWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,47 Prozent auf 24,22 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,34 Milliarden TWD gelegen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,68 TWD sowie einen Umsatz von 24,30 Milliarden TWD belaufen.

Redaktion finanzen.net

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