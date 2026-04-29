Chain Bridge Ba A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chain Bridge Ba A ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chain Bridge Ba A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chain Bridge Ba A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,850 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chain Bridge Ba A einen Umsatz von 15,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net