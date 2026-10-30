Champion Iron: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

30.10.26 06:35 Uhr

Champion Iron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Champion Iron hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,38 Prozent zurück. Hier wurden 288,5 Millionen USD gegenüber 357,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net