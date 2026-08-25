Champions League: Bayern und BVB in Vorrunde gegen Arsenal

27.08.26 19:31 Uhr

MONACO (dpa-AFX) - Double-Sieger FC Bayern München trifft in der Champions-League-Gruppenphase daheim unter anderem auf den diesjährigen Finalisten Arsenal London. Das ergab die Auslosung der UEFA in Monaco. Die Paarung gab es schon im vergangenen November, damals siegten die Briten um DFB-Nationalspieler Kai Havertz mit 3:1 und fügten dem deutschen Meister eine der wenigen Niederlagen der Saison zu.

Werbung

Dazu nimmt es der sechsmalige Sieger der Königsklasse zu Hause mit Real Betis aus Spanien, FK Bodö/Glimt aus Norwegen und Slavia Prag auf. Auswärts warten auf den FCB Atlético Madrid, Manchester United, OSC Lille und der norwegische CL-Debütant Viking FK.

Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)), der Zweitplatzierte der vergangenen Saison in der Bundesliga, trifft auf Inter Mailand und ebenfalls wie Bayern auf Arsenal, Real Betis und FK Bodö/Glimt. Dazu gibt es Spiele gegen Aston Villa um den früheren Bayern-Profi Leon Goretzka, FC Villarreal aus Spanien, AEK Athen sowie den Königsklasse-Debütanten Sabah aus Aserbaidschan.

Leipzig mit schwierigen Aufgaben

RB Leipzig bekam schwierige Gegner in Real Madrid und Manchester City sowie Manchester United zugelost. Dazu spielen die Sachsen gegen PSV Eindhoven, den ukrainischen Club Schachtar Donezk, Feyenoord Rotterdam, RC Lens und Debütant Como aus Italien um Trainer Cesc Fàbregas.

Werbung

Der VfB Stuttgart trifft auf Inter Mailand, Atlético Madrid, Club Brügge, Eindhoven, Galatasaray Istanbul, Lille, Slovan Bratislava und Viking.

Erster Vorrundenspieltag zwischen 8. und 10. September

Die Gruppenphase mit insgesamt 36 Mannschaften wurde mit Hilfe eines Computers ausgelost. Der erste Spieltag der neuen Saison steht zwischen dem 8. und 10. September an. Die zeitgenaue Ansetzung und Reihenfolge soll bis Samstag bekanntgegeben werden.

Das Finale der Champions League wird am Samstag, den 5. Juni des kommenden Jahres im Metropolitano-Stadion - der Heimspielstätte von Atlético - in Madrid ausgetragen./sfx/DP/he