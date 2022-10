Champions League: BVB unter Zugzwang

BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) steht am dritten Spieltag der Champions League bereits unter Druck. Der BVB sollte sich im Spiel beim FC Sevilla am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) möglichst keinen Ausrutscher erlauben, ansonsten gerät das Achtelfinale nach einem Sieg und einer Niederlage in Gefahr. Kapitän Marco Reus und Abwehrchef Mats Hummels stehen verletzungsbedingt bei diesem Unterfangen aber nicht zur Verfügung./tas/DP/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)