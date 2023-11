Champions League: Dortmund und Leipzig hoffen auf Erfolge

DORTMUND/BELGRAD (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) und RB Leipzig hoffen auf Erfolge am vierten Gruppen-Spieltag der Champions League. Nach der 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern steht Dortmund erneut unter Druck. Im Spiel gegen Newcastle United an diesem Dienstag (18.45 Uhr/Amazon Prime) muss das Team von Trainer Edin Terzic wohl erneut ohne den am Knie verletzten Kapitän Emre Can antreten.

Zwei Wochen nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel in Newcastle würde der BVB mit einem weiteren Sieg am derzeit punktgleichen Tabellenzweiten vorbeiziehen und in der schweren Gruppe F die Chance auf den Achtelfinal-Einzug weiter verbessern.

Anschließend tritt RB Leipzig bei Roter Stern Belgrad an (21.00 Uhr/DAZN). Im Hinspiel hatte sich RB mit 3:1 gegen den serbischen Meister durchgesetzt. Gewinnt das Team von Trainer Marco Rose erneut, kann Leipzig das Achtelfinale der Champions League erreichen./utz/DP/he