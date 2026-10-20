DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.697 -0,5%Euro 1,1233 +0,2%Öl 110,0 +0,4%Gold 4.130 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Champions-League-Spiel

BVB-Aktie: Wie Dortmunds Gegner seine Zuschauerzahl vervierzigfacht

BVB-Aktie: Wie Dortmunds Gegner seine Zuschauerzahl vervierzigfacht

Die Zuschauer-Bestmarke von Aserbaidschans Fußball-Meister FK Sabah liegt bei rund 40.000 - zusammengerechnet auf eine komplette nationale Saison.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.03 EUR 0.00 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen

Wenn an diesem Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund (BVB) zum Champions-League-Spiel in Baku antritt, werden an einem Abend rund 55.000 Fans erwartet. Wie macht der erst 2017 gegründete Club das?

Werbung

Zunächst: Der in Masazir beheimatete Club wechselt von seinem Mini-Stadion am idyllisch gelegenen rosa Masazirsee ins rund 20 Kilometer entfernte Olympiastadion, das von außen der Allianz Arena in München ähnelt. Das moderne Stadion, bei dem bei der paneuropäischen EM 2021 vier Partien ausgetragen wurden, hat eine Kapazität von 68.000 Plätzen.

Königsklasse wie sonst Länderspiele

Schon in der Vorwoche kamen rund 30.000 Zuschauer zum historischen ersten Königsklassen-Sieg gegen Slavia Prag (2:0). Gegen Dortmund könnten es fast doppelt so viele werden.

"Es ist ein Team, das hier sicherlich große Unterstützung erfahren wird", sagte Dortmunds Trainer Niko Kovac, nachdem er mit seiner Mannschaft ein kurzes Abschlusstraining in dem Stadion absolviert hat. Zu Aserbaidschan, das er zum zweiten Mal besucht, sagte der Chefcoach: "Ein schönes Land, kann ich empfehlen, macht Spaß."

Werbung

Auch FC Barcelona kommt nach Baku

Es ist nicht so, dass Sabah neun Jahre nach seiner Gründung so eine große Fangemeinde aufgebaut hätte. Wenn der Verein in der Liga empfängt, kommen meist zwischen 1.000 und 1.500 Fans - die heimische Arena ist damit quasi leer.

Die Champions-League-Partien werden in der Stadt, die sich auf Bannern und elektronischen Anzeigetafeln selbst "Globale Sport-Welthauptstadt 2026" nennt, dagegen wie Länderspiele inszeniert. "Der Ticketverkauf übertrifft unsere ursprünglichen Erwartungen und den geplanten Verlauf deutlich", teilte der nationale Meister Aserbaidschans mit. Am 25. November kommt der FC Barcelona nach Baku.

/pre/DP/zb

BAKU (dpa-AFX)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Aktuelle BVB (Borussia Dortmund) Aktie News

Werbung

BVB (Borussia Dortmund) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.