ChampionsGate Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ChampionsGate Acquisition A stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,120 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net