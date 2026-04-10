ChampionsGate Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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ChampionsGate Acquisition A stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,120 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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