Chandni Textiles Engineering Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chandni Textiles Engineering Industries präsentierte in der am 18.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 86,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 538,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 75,3 Millionen INR.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,760 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Chandni Textiles Engineering Industries ein Ergebnis je Aktie von 0,040 INR vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 69,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,88 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 581,29 Millionen INR.

Redaktion finanzen.net