Change Agents gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Change Agents hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Change Agents -1,200 USD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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