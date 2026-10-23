Changyu A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Changyu A hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,30 CNY gegenüber 0,150 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Changyu A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 590,4 Millionen CNY im Vergleich zu 425,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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