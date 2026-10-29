Changzhou Aohong Electronics A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Changzhou Aohong Electronics A hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Changzhou Aohong Electronics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 57,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 522,0 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 332,0 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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