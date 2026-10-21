Changzhou Galaxy Century Microelectronics A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Changzhou Galaxy Century Microelectronics A hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,36 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Changzhou Galaxy Century Microelectronics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 399,0 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,2 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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