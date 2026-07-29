'Chaos', 'schrecklich': Trump will Hauptstadt-Flughafen umbauen

29.07.26 23:40 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich das nächste Bauprojekt in der Hauptstadtregion ausgeguckt: Er will den internationalen Flughafen Dulles bei Washington grundlegend umbauen lassen. Der Präsident sagte bei der Vorstellung der Pläne im Weißen Haus, dass der derzeitige Airport ein reines "Chaos" sei. Shuttle-Busse, die Passagiere nach der Ankunft zu den Terminals fahren, seien ineffizient. Trump griff auch den Vergleich von Verkehrsminister Sean Duffy auf, dass die Busse wie aus einem "Star Wars"-Film aussähen. Der Minister sagte, der Flughafen sei dunkel, veraltet, ein bisschen muffig.

Werbung

Washington hat zwei Flughäfen. Während der Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) Flüge größtenteils in den USA abfertigt, kommen internationale Flüge, darunter auch aus Deutschland, in der Nähe der US-Hauptstadt am Flughafen Washington Dulles International Airport (IAD) an. Er wurde Anfang der 1960er Jahre von Präsident John F. Kennedy eröffnet. Der Name Dulles geht auf den früheren US-Außenminister John Foster Dulles zurück. Der Airport liegt rund 40 Kilometer von der US-Hauptstadt entfernt. Offiziellen Angaben nach reisten im vergangenen Jahr 29 Millionen Menschen über den internationalen Flughafen, den nationalen Airport nutzten fast 25 Millionen.

Das sind die Pläne

Nach Angaben der Trump-Regierung soll es im Frühjahr 2027 mit den Bauarbeiten losgehen. Laut Flughafen-Betreiber sollen keine Bundesmittel für den Umbau eingesetzt werden. Finanziert werden soll das Ganze über Fluggesellschaften und Einnahmen des Flughafens. Im Raum steht eine Summe von gut 22 Milliarden Dollar (19 Mrd. Euro). Trump deutete an, dass der Kongress noch Mitspracherecht habe.

Zu den Neuerungen gehört ein neues Hauptgebäude - der ikonische bisherige Eingangsbereich soll aber erhalten bleiben. Einige Terminals sollen erneuert werden. Zudem wird ein riesiges Parkhaus mit mehr als 30.000 Parkplätzen entstehen. Es soll effizientere Sicherheitskontrollen und eine moderne Flugsicherung geben. Die Bus-Shuttles werden den Plänen zufolge durch ein Zugsystem ersetzt. Trump sprach davon, dass der Flughafen vielleicht der beste überhaupt auf der ganzen Welt werden könnte.

Werbung

Bereits vor Monaten hatte Trump Dulles als "schrecklichen" Airport verunglimpft und gesagt, dass er neu gestaltet werden solle. Er habe dafür einen "fantastischen" Plan, betonte Trump im Dezember, wurde dabei aber nicht konkreter. Unklar blieb zunächst auch, welche Folgen die Umbaumaßnahmen für Reisende haben.

Eines von vielen Projekten Trumps in und um Washington

Trump hat in seiner zweiten Amtszeit bereits zahlreiche Bau- und Renovierungsprojekte vorangetrieben. Zwei Beispiele aus der US-Hauptstadt sind etwa die umstrittenen Pläne für einen neuen Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses und die kostspielige Renovierung eines Wasserbeckens in der US-Hauptstadt, die mangels sichtbarem Erfolg vorerst in einem Debakel endete. Immer wieder versuchten der US-Präsident und seine Verbündeten zudem Trumps Name oder Abbild im öffentlichen Raum zu verankern - Experten sahen darin Parallelen zum Vorgehen autoritärer Staatenlenker./ngu/DP/zb