Chaozhou Three-Circle (Group) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

30.10.26 06:35 Uhr

Chaozhou Three-Circle (Group) hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 128,54 Prozent auf 753,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net