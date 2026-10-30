Chaozhou Three-Circle (Group): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

30.10.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chaozhou Three-Circle (Group) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 129,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,91 Milliarden HKD im Vergleich zu 2,58 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Chaozhou Three-Circle (Group) hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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