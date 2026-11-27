Charbone: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Charbone hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen CAD – ein Plus von 2850,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Charbone 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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