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ChargePoint stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

05.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs
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ChargePoint hat am 03.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

ChargePoint hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,400 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 101,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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