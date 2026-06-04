ChargePoint stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Der Umsatz wurde auf 101,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

ChargePoint hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,400 USD je Aktie gewesen.

ChargePoint hat am 03.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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