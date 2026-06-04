ChargePoint stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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ChargePoint hat am 03.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
ChargePoint hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,400 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 101,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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