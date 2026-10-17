Charles Schwab: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Charles Schwab hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 186,89 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 128,76 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.354,12 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.250,61 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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