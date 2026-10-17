Charles Schwab gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Charles Schwab hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,43 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,70 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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