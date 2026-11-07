Charlton Aria Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Charlton Aria Acquisition A lud am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Charlton Aria Acquisition A ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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