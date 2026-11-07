Charlton Aria Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Charlton Aria Acquisition A hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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