Hannover Rück unter Druck: Aktie sackt im schwachen Versicherungssektor ab - auch Munich Re im Minus
Die Papiere der Hannover Rück sind am Mittwoch ans DAX-Ende gerutscht.
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Die Papiere der Hannover Rück sind via XETRA am Mittwoch mit einem Minus von 3,24 Prozent auf 257,00 Euro ans DAX-Ende gerutscht. Im europaweit schwachen Versicherungssektor waren sie damit auch auf den hinteren Plätzen. Munich Re verloren als zweitschwächster DAX-Wert zuletzt 2,76 Prozent auf 529,20 Euro.
Noch vor wenigen Tagen hatten Hannover Rück mit gut 281 Euro Kurs auf ihr vor fast einem Jahr markiertes Rekordhoch von 292,60 Euro genommen. Nun droht der Rutsch unter die 200-Tage-Linie, die bei 255,80 Euro verläuft und als wichtiger charttechnischer Indikator den längerfristigen Trend beschreibt.
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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