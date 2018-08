Geely-Aktie: Warum der Kurs jetzt auf eine Erholung zusteuert

Geely 1,71 EUR -1,16% Charts

Die chinesische Geely Automobile kann Presseberichten zufolge bei einem möglichen Börsengang (IPO) seines schwedischen Autobauers Volvo Cars auf eine hohe Bewertung hoffen. Demnach könnte das IPO dem Konzern rund 30 Milliarden US-Dollar in die Kasse spülen - und den Aktienkurs von Geely nach oben tragen. Denn seit Jahresbeginn stehen die Papiere stark unter Druck: Der Aktienkurs hat seit Januar mehr als 40 Prozent an Wert verloren; damit wurde sehr viel Porzellan zertrümmert. Andererseits jedoch notieren die Papiere nun auf einem Preisniveau, auf dem sich zumindest eine Erholung nach oben anbahnen könnte - wir sprechen von einer extrem heißen und spannenden Story.

Geely ist ein chinesischer Automobil- und Motorradhersteller. Das Unternehmen machte im Februar in Deutschland von sich reden, als die Chinesen eine Beteiligung an Daimler bekanntgaben. Der Höchstkurs der Geely-Aktie (Börse: Frankfurt; auf Eurobasis) fand sich Anfang Oktober vergangenen Jahres bei einem Kurs von 3,26 Euro. Nachfolgend kam es zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Dies war auch vonnöten, nachdem sich die Räder (hier: der Kurs) extrem heißgefahren haben: An der Spitze der Kurseuphorie kostete eine Geely-Aktie 85 Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage (blaue Kurve). Die Grafik unterhalb des Wochencharts zeugt noch heute eindrucksvoll von der damals extrem überkauften Marktsituation und war als Warnsignal zu verstehen.

Zwischenzeitlich verläuft der Geely-Kurs 31 Prozent unterhalb seiner 200-Tagelinie, die bei derzeit 2,50 Euro liegt und als Widerstand fungiert. Die Kraft dieser gleitenden Durchschnittslinie als Hürde nach oben ist im Wochenchart deutlich zu erkennen (gelb markiert). Die nächste große Unterstützung wartet bei 1,53 Euro. Kommt es hier zu einer Gegenbewegung nach oben? Noch ist nichts entschieden. Doch rückblickend betrachtet ist der Aktienkurs derzeit extrem überverkauft - siehe Grafik unterhalb des Wochencharts; diese misst den prozentualen Abstand zwischen Kurs und 200-Tagelinie.

