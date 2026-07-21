Vonovia-Aktie fängt sich: Kurserholung nach Bruch der Durchschnittslinie
Nach dem Bruch einer wichtigen Durchschnittslinie zeigt der Chart der Vonovia-Aktie am Mittwoch ein neues Bild, das Anleger im Blick behalten sollten.
Werte in diesem Artikel
- Die Vonovia-Aktie legt am Mittwoch zu
- Am 15. Juli fiel der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Tage
- Nächster Belastungstest für den Chart ist der Halbjahresbericht am 5. August
Die Vonovia-Aktie dreht am Mittwoch ins Plus und gewinnt inzwischen 1,40 Prozent auf 21,06 Euro. Die Erholung kommt, nachdem der Kurs erst vor rund einer Woche ein technisches Warnsignal ausgebildet hatte: Am 15. Juli fiel das Papier unter den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 38 Handelstage - ein Signal, das Chartbeobachter als Belastung werten. Der heutige Anstieg wirkt wie ein erster Versuch, diesen Bruch wieder wettzumachen.
Chart zeigt Rückeroberungsversuch
Für die Charttechnik ist der Wiederanstieg über die zuvor unterschrittene Linie der entscheidende Test. Gelingt der Sprung zurück über den gleitenden Durchschnitt nachhaltig, würde das kurzfristige Verkaufssignal vom 15. Juli entkräftet. Bleibt die Erholung dagegen ein einzelner Ausschlag, könnte die Marke schnell wieder zum Deckel werden. Wie belastbar die Rückeroberung ist, zeigt sich erst in den kommenden Handelstagen.
Analysten sehen Aufwärtspotenzial
Die zuletzt vorgelegten Kurszieleinschätzungen für die Vonovia-Aktie datieren überwiegend auf Ende Juni und Anfang Juli und sind damit nicht mehr als frische Impulse zu betrachten. Sie reichten von 26,00 Euro (Deutsche Bank, "Buy") bis 34,20 Euro (Goldman Sachs, "Buy"). Zuletzt hatten die Berenberg Bank ("Buy") und JPMorgan ("Overweight") der Aktie ein Kursziel von 34,50 Euro verpasst. Zum aktuellen Kursniveau sehen die Analysten damit ein Aufwärtspotenzial von bis zu 66,10% Prozent.
Frischere Einstufungen liegen aktuell jedoch nicht vor, sodass die Bandbreite als älterer Kontext einzuordnen ist, nicht als aktuelle Stimmungslage.
Der nächste konkrete Prüfstein für den Kurs ist der Halbjahresbericht, den Vonovia für den 5. August angekündigt hat. Bis dahin bleibt die Frage im Fokus, ob sich die heutige Erholung an der zuvor gebrochenen Durchschnittslinie festsetzt.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Vonovia SE
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Vonovia Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.26
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Vonovia SE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)