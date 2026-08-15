ChatPlus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

15.08.26 06:35 Uhr

ChatPlus lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 86,67 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 52,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net