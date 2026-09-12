Cheetah Mobile A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Cheetah Mobile A hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 39,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 40,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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