Cheetah Net Supply Chain Service A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Cheetah Net Supply Chain Service A hat am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -46,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 81,25 Prozent auf 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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