Cheetah Net Supply Chain Service A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Cheetah Net Supply Chain Service A gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -12250,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 3,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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