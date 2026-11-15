Cheetah Net Supply Chain Service A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cheetah Net Supply Chain Service A gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -12250,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net